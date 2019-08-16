Больше 230 млн «Алло» сказали жители Свердловской области за год

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-16T07:21:32+03:00

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Вчера отмечался всемирный день телефонного обращения «Алло». Впервые его предложил использовать Томас Эдисон 15 августа 1877 года. Выбор пал именно на «Hello» из–за технических особенностей: не все звуки хорошо передавались через линии связи, лучше всех проходило звонкое «л». В России «Hello» трансформировалось в «Алло» и до настоящего времени остается наиболее популярным телефонным приветствием. В некоторых странах имеются свои варианты ответа на звонок. Например, греки, снимая трубку, произносят «Паракало» – «Пожалуйста (Прошу)». Итальянцы начинают разговор со слова «Пронто» – «Готов слушать». В Германии при ответе по телефону часто произносят свою фамилию, а японцы при ответе на звонок говорят «моси – моси».

Несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, традиционная телефония остается в списке самых востребованных телекоммуникационных услуг. Основными факторами в пользу домашнего телефона абоненты называют надежность, высокое качество связи и безопасность.

- Стационарная телефония отличается стабильно высоким качеством связи. На соединение не влияют погодные условия и другие нештатные ситуации, домашний телефон не разрядится в самый неожиданный момент. Кроме того, стационарный телефон является одним из самых выгодных средств общения, а развитие цифровой телефонии и модернизация оборудования позволяют сегодня добавлять различные опции в услугу: переадресацию звонка, конференц–звонок, очередь вызовов и др. Переход на IP – телефонию еще больше расширяет перечень возможностей, даже телефонный номер уже больше не привязан к адресу, а может сохраняться при переезде в пределах региона, – отметила Нэлли Вергелес, коммерческий директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Всего с 1 августа 2018 года по август 2019 жители Свердловской области совершили почти 79 млн 200 тыс. исходящих вызовов. Свердловчане оказались самыми разговорчивыми среди жителей УрФО и Пермского края, совершив на пять и на десять млн вызовов больше, чем пермяки и челябинцы соответственно.

Еще более активно, чем физические лица, стационарной телефонией от «Ростелекома» пользуется бизнес. 116 млн звонков за год совершили юридические лица, также став первыми по исходящему трафику в УрФО и Пермском крае.

Если говорить про абонентов мобильной телефонии «Ростелекома», то трафик входящих и исходящих звонков с августа 2018 года по первую половину августа 2019 года насчитывает 32 млн. вызовов. Больше всего абоненты общались в июле этого года, а самый длинный разговор состоялся в ноябре 2018 года и длился 124 минуты. Юридические лица совершили более 5 млн звонков за тот же период.

Для абонентов «Ростелекома» действуют выгодные тарифы на мобильную и стационарную связь, например, те, кто часто созваниваются с близкими из других городов, выбирают тариф «Безлимитная Россия» – неограниченные звонки на стационарные телефоны по всей стране. А все звонки на мобильные номера «Ростелекома» по всей стране со своего домашнего телефона бесплатны. Кроме того, за 950 руб./мес. можно подключить единый пакет услуг «Конвергент», в который входят следующие услуги: высокоскоростной домашний интернет, мобильная связь с безлимитным интернетом, интерактивное телевидение (более 153 каналов) и домашний телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU