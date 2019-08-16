Больше 230 млн «Алло» сказали жители Свердловской области за год
Вчера отмечался всемирный день телефонного обращения «Алло». Впервые его предложил использовать Томас Эдисон 15 августа 1877 года. Выбор пал именно на «Hello» из–за технических особенностей: не все звуки хорошо передавались через линии связи, лучше всех проходило звонкое «л». В России «Hello» трансформировалось в «Алло» и до настоящего времени остается наиболее популярным телефонным приветствием. В некоторых странах имеются свои варианты ответа на звонок. Например, греки, снимая трубку, произносят «Паракало» – «Пожалуйста (Прошу)». Итальянцы начинают разговор со слова «Пронто» – «Готов слушать». В Германии при ответе по телефону часто произносят свою фамилию, а японцы при ответе на звонок говорят «моси – моси».
Несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, традиционная телефония остается в списке самых востребованных телекоммуникационных услуг. Основными факторами в пользу домашнего телефона абоненты называют надежность, высокое качество связи и безопасность.
- Стационарная телефония отличается стабильно высоким качеством связи. На соединение не влияют погодные условия и другие нештатные ситуации, домашний телефон не разрядится в самый неожиданный момент. Кроме того, стационарный телефон является одним из самых выгодных средств общения, а развитие цифровой телефонии и модернизация оборудования позволяют сегодня добавлять различные опции в услугу: переадресацию звонка, конференц–звонок, очередь вызовов и др. Переход на IP – телефонию еще больше расширяет перечень возможностей, даже телефонный номер уже больше не привязан к адресу, а может сохраняться при переезде в пределах региона, – отметила Нэлли Вергелес, коммерческий директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».
Всего с 1 августа 2018 года по август 2019 жители Свердловской области совершили почти 79 млн 200 тыс. исходящих вызовов. Свердловчане оказались самыми разговорчивыми среди жителей УрФО и Пермского края, совершив на пять и на десять млн вызовов больше, чем пермяки и челябинцы соответственно.
Еще более активно, чем физические лица, стационарной телефонией от «Ростелекома» пользуется бизнес. 116 млн звонков за год совершили юридические лица, также став первыми по исходящему трафику в УрФО и Пермском крае.
Если говорить про абонентов мобильной телефонии «Ростелекома», то трафик входящих и исходящих звонков с августа 2018 года по первую половину августа 2019 года насчитывает 32 млн. вызовов. Больше всего абоненты общались в июле этого года, а самый длинный разговор состоялся в ноябре 2018 года и длился 124 минуты. Юридические лица совершили более 5 млн звонков за тот же период.
Для абонентов «Ростелекома» действуют выгодные тарифы на мобильную и стационарную связь, например, те, кто часто созваниваются с близкими из других городов, выбирают тариф «Безлимитная Россия» – неограниченные звонки на стационарные телефоны по всей стране. А все звонки на мобильные номера «Ростелекома» по всей стране со своего домашнего телефона бесплатны. Кроме того, за 950 руб./мес. можно подключить единый пакет услуг «Конвергент», в который входят следующие услуги: высокоскоростной домашний интернет, мобильная связь с безлимитным интернетом, интерактивное телевидение (более 153 каналов) и домашний телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU