Более 100 школьников прошли обучение в «Кванториуме» на Свердловской детской железной дороге

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-16T07:05:19+03:00

С 26 августа в «Кванториуме» начнется набор на новый учебный год. Фото: СвЖД

Обучение в технопарке бесплатное и рассчитано на три года

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С июня по август участниками проекта «Инженерные каникулы. Вызовы будущего» в образовательном технопарке «Кванториум» на базе Свердловской детской железной дороги (ДЖД) в Екатеринбурге стали 118 талантливых ребят.

Сквозной темой летней сессии стала разработка и постройка беспилотных летательных аппаратов для решения различных производственных задач (доставка грузов, воздушный мониторинг, охрана объектов). При этом в процессе достижения поставленных целей воспитанники учились работать в команде, генерировать практические идеи, оформлять и защищать проекты; овладевали востребованными навыками и компетенциями. В летней программе были также предусмотрены мастер-классы, тренинги и познавательные экскурсии.

Напомним, «Кванториум» по модели «Мини» на базе Свердловской ДЖД в ЦПКиО им. Маяковского открылся в декабре 2018 года. Учебные классы в здании локомотивного депо оснащены высокотехнологичным оборудованием (3D-принтеры, металло- и деревообрабатывающие станки, компьютерная и роботизированная техника и др.). Среди преподавателей – в основном молодые специалисты и ученые, которые стараются внедрять инновационные методики обучения.

Обучение в «Кванториуме» бесплатное и рассчитано на три года. Сначала дети получают основные знания и навыки по выбранным направлениям, погружаются в основы проектной деятельности. На третий год обучения кванторианцы в составе проектных групп приступают к работе над реальными производственными задачами (преимущественно железнодорожными), будут посещать предприятия и знакомиться с экспертами.

С 26 августа в «Кванториуме» начнется дополнительный набор на новый учебный год (основной набор уже завершился). Школьники могут выбрать обучение по одному из направлений (квантумов): промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум, хайтек. С этого года введены два новых квантума – ПромРобо (промышленные роботы) и энерджи (энергетика).

Планируется, что в новом учебном году в «Кванториуме» на ДЖД будут обучаться около 400 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Занятия начнутся 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU