Пассажирам рейса «Уральских Авиалиний», экстренно севшего в поле, выплатят по 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-16T07:02:43+03:00

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Пассажиры рейса «Уральских Авиалиний», который вчера совершил экстренную посадку посреди поля под Москвой, получат денежные компенсации. В банке, обслуживающим авиакомпанию, заверили, что смогут разобраться со всем вопросами.

- Специалисты свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения, - сообщила на своей странице в Instagram пресс-служба авиакомпании.

А вот тем, у кого нет страхового полиса, «Уральские авиалинии» пообещали выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Отметим также, что в момент ЧП на борту находилось 226 пассажиров, для них были организованы допрейсы, однако на перелет согласились только 72 - остальные остались в Москве. Им всем будет выплачена компенсация, в том числе полная стоимость билетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU