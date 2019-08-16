«Не заметил»: на Урале «Лада» сбила 11-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-16T06:11:30+03:00

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В диспетчерскую часть Нижнего Тагила вчера, 15 августа, около 10:30 поступило сообщение о ДТП, в результате которого 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму.

- Водитель, следуя по проспекту Ленина со стороны улицы Пархоменко в сторону Вязовской, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 11-летнего мальчика, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок пересекал дорогу на самокате в спокойном темпе.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

При этом два автомобиля, которые ехали в левой и средней полосе, затормозили, пропуская ребенка. Однако водитель «Лады» не заметил мальчика. После аварии его сразу госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.

Оказалось, что стаж вождения водителя всего год. И за это время он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД: превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода и наличие неисправностей своего авто. А еще у него имелись неоплаченные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU