В Березовском женщина-адвокат два раза была замечена пьяной за рулем

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-15T20:22:36+03:00

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Сотрудники ГИБДД в Березовском остановили машину, за рулем которой оказалась пьяная женщина. Водитель оказалась адвокатом. Эта профессиональная должность предусматривает особый порядок наказания. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем более что женщину ловят на дороге пьяной не впервые.

- Ранее постановлением суда эта же женщина признана виновной в административном правонарушении – невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За нарушение правил дорожного движения в то время, когда у жительницы Березовского уже было административное наказание, ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU