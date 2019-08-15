2019-08-15T20:22:36+03:00
Общество

В Березовском женщина-адвокат два раза была замечена пьяной за рулем

Из-за должности на нее завели уголовное дело
Алина СУРИНА
Поделиться:
Женщина-адвокат два раза попалась пьяной за рулемЖенщина-адвокат два раза попалась пьяной за рулемФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД в Березовском остановили машину, за рулем которой оказалась пьяная женщина. Водитель оказалась адвокатом. Эта профессиональная должность предусматривает особый порядок наказания. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем более что женщину ловят на дороге пьяной не впервые.

- Ранее постановлением суда эта же женщина признана виновной в административном правонарушении – невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За нарушение правил дорожного движения в то время, когда у жительницы Березовского уже было административное наказание, ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале женщина вышла замуж, чтобы жених получил российское гражданство
В Екатеринбурге из подземного коллектора спасли дворового кота
Екатеринбургские педагоги благодарят Георгия Мурзина за спасение пассажиров лайнера
Ведущий конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не приехал на финал шоу
Экипажу, экстренно посадившему самолет в поле, дарят бессрочные абонементы на матчи ФК «Урал»
На Урале после пожара в колонии возбудили уголовное дело
В Нижнем Тагиле открыли три отремонтированных дороги
«Крупный бизнес не ходит один»: открытие распределительного центра компании «Спортмастер» должно положительно сказаться на экономике
Для пассажиров рейса «Уральских авиалиний», экстренно севших в поле, организуют доперейсы
На Урале мужчина признался в преступлении 7-летней давности
«АльфаСтрахование» оказывает помощь пассажирам рейса Airbus А-321, который совершил жесткую посадку в Подмосковье
Только электроника: на Урале перестанут оформлять загранпаспорта в порядке «живой» очереди
«Ушел с пластиковым ведром»: на Урале в лесу пропал мужчина
«Активная автоледи»: свердловчанка закрыла долг в 30 тысяч, чтобы вернуть себе машину
Горожан пригласили построить «бумажный» Екатеринбург
В Екатеринбурге на «телефонных» грабителей завели уголовное дело
Жители Екатеринбурга предпочитают подбирать на улицах кошек вместо собак
Кремль оценил действия уральских пилотов, посадивших самолет на поле
Свердловчанка отсудила 113 тысяч за сверхурочные в детском лагере
В Полевском уральцам вернули газ