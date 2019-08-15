2019-08-15T19:40:48+03:00
Общество

На Урале женщина вышла замуж, чтобы жених получил российское гражданство

Супруги, выйдя из загса, больше никогда не общались
Алина СУРИНА
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На Урале женщина вышла замуж, чтобы жених получил россиийское гражданствоНа Урале женщина вышла замуж, чтобы жених получил россиийское гражданствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пригородном районе Свердловской области гражданка Российской Федерации заключила фиктивный брак с гражданином Республики Таджикистан. Мужчина благодаря заключению брака, хотел получить законное право проживать на территории России. Прокуратуре удалось выявить фиктивность брака.

- Согласно объяснениям женщины, после заключения брака они с супругом совместно не проживали, после регистрации брака не общались. Совместно нажитого имущества, детей она с ним не имеет, брак заключался с целью легализации пребывания его на территории Российской Федерации без намерения создать семью, - поделились в прокуратуре Свердловской области.

Брак россиянки и иностранца расторгли. В России брак признается фиктивным, если супруги или один из них не имели цели создать семью при регистрации брака. Тогда суд может аннулировать брачный союз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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