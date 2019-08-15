В Екатеринбурге из подземного коллектора спасли дворового кота

СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-15T19:16:31+03:00

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Екатеринбуржские волонтеры спасли дворового кота из подземного коллектора теплотрассы. Вызвали зооспасателей неравнодушные жители с Шефской 97. Лестницы в коллектор не оказалось и волонтерам пришлось спускаться по страховке. Кот испугался и начал уходить в туннель с трубами. Зооспасателям удалось захватить его удлиненной удочкой. Оказалось, что это не все злоключения кота.

Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге

- К сожалению, оказалось, что падение в коллектор было не самой серьёзной проблемой в жизни этого кота. Он сразу поразил своей ненормальной худобой, общим нездоровым видом и особенно, практически белым цветом полости рта. Оставить его во дворе на попечении кормилицы в таком состоянии я не решился, - рассказали в группе «Зооспас» ВКонтакте.

Спасенное животное отвезли в стационар. Зооволонтер Евгений Зенков написал, что у него теперь не только новый подопечный, но и новые расходы на лечение пушистого.

ИСТОЧНИК KP.RU