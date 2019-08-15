Ведущий конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не приехал на финал шоу
В уральской столице в канун Дня города проходит финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019». 15 августа вечером в ЦК «Урал» собрались представители городского бомонда во главе с мэром Александром Высокинским.
За звание лучшей красавицы города в этом году ведут борьбу 24 девушки, которые сейчас выступают на сцене.
Ведут шоу участница конкурса «Мисс Екатеринбург-2001» Ксения Анташова. Ее соведущим стал Антон Зайцев – ведущий популярного телевизионного шоу «Орел и решка». Он до Екатеринбурга не добрался – поэтому вел мероприятие по скайпу, поприветствовав зрителей с большого экрана.
Уже сегодня станет известно имя финалистки, которая, получив самокат вместо автомобиля, будет представлять Екатеринбурга на всех знаковых мероприятиях на протяжении года.
ИСТОЧНИК KP.RU