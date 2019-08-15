2019-08-15T18:27:04+03:00
Звезды

Ведущий конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не приехал на финал шоу

Антон Зайцев предпочел вести шоу по скайпу
Лев ИСТОМИН
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Антон Зайцев общается с участниками шоу по скайпуАнтон Зайцев общается с участниками шоу по скайпуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице в канун Дня города проходит финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019». 15 августа вечером в ЦК «Урал» собрались представители городского бомонда во главе с мэром Александром Высокинским.

За звание лучшей красавицы города в этом году ведут борьбу 24 девушки, которые сейчас выступают на сцене.

Ведут шоу участница конкурса «Мисс Екатеринбург-2001» Ксения Анташова. Ее соведущим стал Антон Зайцев – ведущий популярного телевизионного шоу «Орел и решка». Он до Екатеринбурга не добрался – поэтому вел мероприятие по скайпу, поприветствовав зрителей с большого экрана.

Уже сегодня станет известно имя финалистки, которая, получив самокат вместо автомобиля, будет представлять Екатеринбурга на всех знаковых мероприятиях на протяжении года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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