2019-08-15T17:44:36+03:00
Общество

Экипажу, экстренно посадившему самолет в поле, дарят бессрочные абонементы на матчи ФК «Урал»

Футбольный клуб ждет героев на домашних матчах
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Instagram футбольного клуба "Урал"Фото: Instagram футбольного клуба "Урал"
Изменить размер текста:

Экипажу лайнера «Уральских авиалиний», который сегодня совершил экстренную посадку на кукурузное поле, дарят бессрочные абонементы на домашние матчи футбольного клуба «Урал». Об этом «шмели» написали в своем Instagram.

- Ребята посадили самолет на кукурузное поле в экстренной ситуации и эвакуировали всех пассажиров, спасли жизни более 200 человек благодаря своим действиям! Мы гордимся вами, земляки, - написано на странице футбольного клуба «Урал» в Instagram.

Футболисты пожелали экипажу, ставшему сегодня героями мягких посадок, легких полетов, а волнения и драйва только во время матчей «Урала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» Это утро стало вторым рождением для 230 человек. Все они находились в самолете «Уральских авиалиний». Борт летел рейсом «Москва - Симферополь». Однако спустя несколько минут, после взлета в двигатель попали птицы. (Подробности)

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале после пожара в колонии возбудили уголовное дело
В Нижнем Тагиле открыли три отремонтированных дороги
«Крупный бизнес не ходит один»: открытие распределительного центра компании «Спортмастер» должно положительно сказаться на экономике
Для пассажиров рейса «Уральских авиалиний», экстренно севших в поле, организуют доперейсы
На Урале мужчина признался в преступлении 7-летней давности
«АльфаСтрахование» оказывает помощь пассажирам рейса Airbus А-321, который совершил жесткую посадку в Подмосковье
Только электроника: на Урале перестанут оформлять загранпаспорта в порядке «живой» очереди
«Ушел с пластиковым ведром»: на Урале в лесу пропал мужчина
«Активная автоледи»: свердловчанка закрыла долг в 30 тысяч, чтобы вернуть себе машину
Горожан пригласили построить «бумажный» Екатеринбург
В Екатеринбурге на «телефонных» грабителей завели уголовное дело
Жители Екатеринбурга предпочитают подбирать на улицах кошек вместо собак
Кремль оценил действия уральских пилотов, посадивших самолет на поле
Свердловчанка отсудила 113 тысяч за сверхурочные в детском лагере
В Полевском уральцам вернули газ