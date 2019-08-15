Экипажу, экстренно посадившему самолет в поле, дарят бессрочные абонементы на матчи ФК «Урал»
Экипажу лайнера «Уральских авиалиний», который сегодня совершил экстренную посадку на кукурузное поле, дарят бессрочные абонементы на домашние матчи футбольного клуба «Урал». Об этом «шмели» написали в своем Instagram.
- Ребята посадили самолет на кукурузное поле в экстренной ситуации и эвакуировали всех пассажиров, спасли жизни более 200 человек благодаря своим действиям! Мы гордимся вами, земляки, - написано на странице футбольного клуба «Урал» в Instagram.
Футболисты пожелали экипажу, ставшему сегодня героями мягких посадок, легких полетов, а волнения и драйва только во время матчей «Урала».
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ИСТОЧНИК KP.RU