Экипажу, экстренно посадившему самолет в поле, дарят бессрочные абонементы на матчи ФК «Урал»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-15T17:44:36+03:00

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Экипажу лайнера «Уральских авиалиний», который сегодня совершил экстренную посадку на кукурузное поле, дарят бессрочные абонементы на домашние матчи футбольного клуба «Урал». Об этом «шмели» написали в своем Instagram.

- Ребята посадили самолет на кукурузное поле в экстренной ситуации и эвакуировали всех пассажиров, спасли жизни более 200 человек благодаря своим действиям! Мы гордимся вами, земляки, - написано на странице футбольного клуба «Урал» в Instagram.

Футболисты пожелали экипажу, ставшему сегодня героями мягких посадок, легких полетов, а волнения и драйва только во время матчей «Урала».

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ИСТОЧНИК KP.RU