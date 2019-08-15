На Урале после пожара в колонии возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-15T17:20:08+03:00

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На Урале прокуратура возбудила уголовное дело после пожара в исправительной колонии №8 под Сосьвой. В помещениях не было автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. В пожаре никто не пострадал.

- Возбуждено дело об административном правонарушении - нарушение требований пожарной безопасности. В Серовский районный суд направлено исковое заявление об обязанности устранить нарушения о противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - халатность, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время пожара сгорели несколько административных зданий, в том числе котельная, общежитие для осужденных, в котором расположено помещение общеобразовательной школы и административный штаб колонии. Осужденные, жившие до этого времени в пострадавшем от пожара общежитии, переведены в другие исправительные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU