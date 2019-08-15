«Крупный бизнес не ходит один»: открытие распределительного центра компании «Спортмастер» должно положительно сказаться на экономике
15 августа состоялся запуск высокотехнологичного распределительного центра компании «Спортмастер». Это комплекс площадью 60 000 квадратных метров, который станет логистическим центром при перевозке товаров в 400 магазинов Урала, Сибири, Поволжья и Казахстана. На сегодняшний день это второй по величине федеральный распределительный центр, самый большой находится в Москве, при этом новый Екатеринбургский хаб не только не уступает головному по уровню оснащения и автоматизации, но даже превосходит его.
На церемонии запуска нового конвейера в распределительном центре присутствовали действующий глава города Александр Высокинский и бывший мэр города Аркадий Чернецкий, а также министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, генеральный директор компании «Спортмастер» Леонид Страхов. Поздравить коллег приехали также посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос и представители компании Vanderlande Industries, которые занимались поставками оборудования для ФРЦ.
- Говорят, что рынок стагнирует, экономика не развивается. Судя по нашему бизнесу, картина абсолютно иная: мы видим потенциал, и самое главное – мы видим потенциал в Уральском регионе, который поистине колоссальный. Мы ценим и любим наших клиентов здесь и считаем, что инвестиции в центры подобного плана качественно улучшит сервис, который мы предоставляем нашим клиентам, – заявил в приветственном слове генеральный директор «Спортмастера» Леонид Страхов.
- Сегодня мы находимся в будущем, потому что здесь мы видим технологии, с которыми город будет работать в ближайшее время. Многие компании, которые занимаются подобной деятельностью, будут подтягиваться. Мы понимаем, что крупный бизнес по одному не ходит, и очень ждем, когда другие участники рынка начнут также приходить в Екатеринбург, и мы сможем наращивать знания, умения и кадровый потенциал, который связан именно с такими уникальными производствами.
По словам директора технологического департамента ФРЦ Александра Алексеева, скорость разгрузки в ФРЦ увеличилась втрое благодаря новому оснащению. Через автоматизированный сортировщик проходит 24 000 товаров в час, то есть стандартная поставка в 100 000 единиц товара сортируется примерно за 5 часов. Для демонстрации мощностей центра после торжественного нажатия кнопки «Пуск» по конвейеру на площадку доставили талисман – логотип «Спортмастера» – всего за полторы минуты.
Распределительный центр предоставляет 400 новых рабочих мест, на его базе создан учебный центр, который помогает сотрудникам осваивать профессии будущего. На пресс-конференции Александр Высокинский отметил, что для города это новые компетенции, а главное – перспективы для молодежи, которая будет обеспечена полезными и перспективными рабочими местами в своем регионе.
За счёт строительства ФРЦ компания «Спортмастер» инвестировала в Уральский регион более 4,5 млрд рублей, экс-глава города Аркадий Чернецкий обратил внимание на то, что Екатеринбург довольно долго шел к тому, чтобы стать логистическим центром, и это неудивительно на его взгляд, потому что географическое положение у города самое выгодное.
Подобных центров в мире сейчас немного. Из наиболее известных компаний, хабами со схожим оснащением располагают компании «Nike», «Adidas» и «Zolando». Но российский бизнес не собирается останавливаться на достигнутом, уже через полтора-два года планируется строительство второго ФРЦ и запуск ещё одной линии.
ИСТОЧНИК KP.RU