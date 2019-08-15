«Крупный бизнес не ходит один»: открытие распределительного центра компании «Спортмастер» должно положительно сказаться на экономике

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-15T16:15:06+03:00

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15 августа состоялся запуск высокотехнологичного распределительного центра компании «Спортмастер». Это комплекс площадью 60 000 квадратных метров, который станет логистическим центром при перевозке товаров в 400 магазинов Урала, Сибири, Поволжья и Казахстана. На сегодняшний день это второй по величине федеральный распределительный центр, самый большой находится в Москве, при этом новый Екатеринбургский хаб не только не уступает головному по уровню оснащения и автоматизации, но даже превосходит его.

На церемонии запуска нового конвейера в распределительном центре присутствовали действующий глава города Александр Высокинский и бывший мэр города Аркадий Чернецкий, а также министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, генеральный директор компании «Спортмастер» Леонид Страхов. Поздравить коллег приехали также посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос и представители компании Vanderlande Industries, которые занимались поставками оборудования для ФРЦ.

- Говорят, что рынок стагнирует, экономика не развивается. Судя по нашему бизнесу, картина абсолютно иная: мы видим потенциал, и самое главное – мы видим потенциал в Уральском регионе, который поистине колоссальный. Мы ценим и любим наших клиентов здесь и считаем, что инвестиции в центры подобного плана качественно улучшит сервис, который мы предоставляем нашим клиентам, – заявил в приветственном слове генеральный директор «Спортмастера» Леонид Страхов.

- Сегодня мы находимся в будущем, потому что здесь мы видим технологии, с которыми город будет работать в ближайшее время. Многие компании, которые занимаются подобной деятельностью, будут подтягиваться. Мы понимаем, что крупный бизнес по одному не ходит, и очень ждем, когда другие участники рынка начнут также приходить в Екатеринбург, и мы сможем наращивать знания, умения и кадровый потенциал, который связан именно с такими уникальными производствами.

По словам директора технологического департамента ФРЦ Александра Алексеева, скорость разгрузки в ФРЦ увеличилась втрое благодаря новому оснащению. Через автоматизированный сортировщик проходит 24 000 товаров в час, то есть стандартная поставка в 100 000 единиц товара сортируется примерно за 5 часов. Для демонстрации мощностей центра после торжественного нажатия кнопки «Пуск» по конвейеру на площадку доставили талисман – логотип «Спортмастера» – всего за полторы минуты.

Распределительный центр предоставляет 400 новых рабочих мест, на его базе создан учебный центр, который помогает сотрудникам осваивать профессии будущего. На пресс-конференции Александр Высокинский отметил, что для города это новые компетенции, а главное – перспективы для молодежи, которая будет обеспечена полезными и перспективными рабочими местами в своем регионе.

За счёт строительства ФРЦ компания «Спортмастер» инвестировала в Уральский регион более 4,5 млрд рублей, экс-глава города Аркадий Чернецкий обратил внимание на то, что Екатеринбург довольно долго шел к тому, чтобы стать логистическим центром, и это неудивительно на его взгляд, потому что географическое положение у города самое выгодное.

Подобных центров в мире сейчас немного. Из наиболее известных компаний, хабами со схожим оснащением располагают компании «Nike», «Adidas» и «Zolando». Но российский бизнес не собирается останавливаться на достигнутом, уже через полтора-два года планируется строительство второго ФРЦ и запуск ещё одной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU