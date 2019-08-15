Для пассажиров рейса «Уральских авиалиний», экстренно севших в поле, организуют доперейсы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-15T15:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажиры «Уральских авиалиний», которые были на борту лайнера, совершившего экстренную посадку посреди поля недалеко от аэропорта «Жуковский», отправятся в Симферополь до конца дня. Об организованный допрейсах сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Специально для этих пассажиров организованы три рейса: «Жуковский – Симферополь» (U6230 в 16:40), «Домодедово – Симферополь» (U635 в 18:00) и «Домодедово – Симферополь» (U6 9105 в 20:25), - добавили там.

Напомним, что на борту находилось 226 пассажиров. Самолет «Уральских авиалиний» должен был совершить рейс из Москвы до Симферополя, однако ему пришлось экстренно сесть прямо посреди поля. По предварительной информации, в двигатель попала стая птиц, и он загорелся. Все пассажиры остались живы. Сейчас по этому инциденту возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» Это утро стало вторым рождением для 230 человек. Все они находились в самолете «Уральских авиалиний». Борт летел рейсом «Москва - Симферополь». Однако спустя несколько минут, после взлета в двигатель попали птицы. (Подробности)

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU