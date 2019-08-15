2019-08-15T15:35:23+03:00
Происшествия

На Урале мужчина признался в преступлении 7-летней давности

Он убил своего товарища и закопал его тело в огороде
Мария Трапезникова
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Фото: СКР по Свердловской областиФото: СКР по Свердловской области
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В июне этого года в поселке Сылва Шалинского района местный житель обнаружил у себя на участке скелетированные останки человека. После проверки, правоохранители выяснили, что они принадлежали одному из местных жителей.

- Фрагменты скелета были направлены для проведения ряда экспертиз, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Необходимо также отметить, что в ходе осмотра места происшествия с применением криминалистами СКР современной кримтехники на стене в комнате найдены следы (брызги) крови, которая, согласно результатам генетической экспертизы, является кровью погибшего.

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

В итоге, под подозрение попал 28-летний мужчина, уже отбывающий наказание в ИК-46 за другое преступление. Зэк написал явку с повинной и во время допроса дал показания, описав, как все произошло.

- В конце февраля 2012 года он работал разнорабочим на ферме вместе со своим знакомым. В один из вечеров оба были в нетрезвом состоянии и поссорились, - рассказали в СК. – Подозреваемый не стерпел оскорблений и несколько раз ударил обидчика ножом. Пострадавший скончался на месте. Чтобы избавиться от улик, мужчина вскрыл полы уличного туалета, спрятал тело внутри и положил доски обратно. От ножа он также избавился.

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

Сейчас по этому делу продолжается сбор улик. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, срок его пребывания в неволе существенно увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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