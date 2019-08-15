«АльфаСтрахование» оказывает помощь пассажирам рейса Airbus А-321, который совершил жесткую посадку в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-15T14:47:25+03:00

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Самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6 178 Жуковский – Симферополь, и ответственность авиаперевозчика застрахованы в «АльфаСтрахование».

Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Подмосковье после столкновения со стаей птиц. В самолете находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным Минздрава России, в результате жесткой посадки пострадали 23 человека. Благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа пассажирам удалось избежать серьезных травм.

«АльфаСтрахование» находится в контакте с авиакомпанией «Уральские авиалинии». Пострадавшим пассажирам, здоровью или имуществу которых был нанесен ущерб, будет выплачена компенсация.

ИСТОЧНИК KP.RU