Только электроника: на Урале перестанут оформлять загранпаспорта в порядке «живой» очереди

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-15T14:41:51+03:00

Новые правила вступят в силу с 1 сентября этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 сентября в Свердловской области выдача готовых загранпаспортов будет осуществляться только по талонам электронной очереди в соответствии с указанным временем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На сегодняшний день гражданам, обратившимся за оформлением «загранки» нового (10-летний срок службы) и старого образца (5-летний срок действия) в порядке «живой» очереди, документы будут выдаваться по следующему расписанию:

Понедельник: 9:00 – 13:00, 13:45 – 17:00;

Вторник: 9:00 – 13:00;

Среда: 10:00 – 13:00, 13:45 – 19:00;

Пятница: 9:00 – 13:00, 13:45 – 16:30.

Те, кто подал заявление в электронном виде, смогут получить готовые документы в четверг с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Расписание касается граждан, обратившихся в по адресу: улица Крестинского, 61. А те, кто подавали заявления на региональном уровне, получат паспорта по месту обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU