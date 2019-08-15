2019-08-15T14:41:51+03:00
Общество

Только электроника: на Урале перестанут оформлять загранпаспорта в порядке «живой» очереди

Новое правило вступит в силу с 1 сентября
Мария Трапезникова
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Новые правила вступят в силу с 1 сентября этого годаНовые правила вступят в силу с 1 сентября этого годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 сентября в Свердловской области выдача готовых загранпаспортов будет осуществляться только по талонам электронной очереди в соответствии с указанным временем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На сегодняшний день гражданам, обратившимся за оформлением «загранки» нового (10-летний срок службы) и старого образца (5-летний срок действия) в порядке «живой» очереди, документы будут выдаваться по следующему расписанию:

Понедельник: 9:00 – 13:00, 13:45 – 17:00;

Вторник: 9:00 – 13:00;

Среда: 10:00 – 13:00, 13:45 – 19:00;

Пятница: 9:00 – 13:00, 13:45 – 16:30.

Те, кто подал заявление в электронном виде, смогут получить готовые документы в четверг с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Расписание касается граждан, обратившихся в по адресу: улица Крестинского, 61. А те, кто подавали заявления на региональном уровне, получат паспорта по месту обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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