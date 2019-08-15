«Ушел с пластиковым ведром»: на Урале в лесу пропал мужчина

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-15T14:11:54+03:00

Последний раз его видели 14 августа под Ревдой

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В поселке Ледянка, под Ревдой, ищут 52-летнего Гуряшина Игоря Анатольевича. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Последний раз его видели 14 августа. Он ушел в лес и до сих пор не вернулся, - сообщают волонтеры.

Особые приметы: шрам над верхней губой.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза.

На момент пропажи был одет в зеленые камуфляжные ветровку и футболку, серо-коричневые брюки, резиновые сапоги болотного цвета. При себе имел большое пластиковое ведро и репеллент.

ИСТОЧНИК KP.RU