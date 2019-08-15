«Ушел с пластиковым ведром»: на Урале в лесу пропал мужчина
Последний раз его видели 14 августа под Ревдой
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В поселке Ледянка, под Ревдой, ищут 52-летнего Гуряшина Игоря Анатольевича. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
- Последний раз его видели 14 августа. Он ушел в лес и до сих пор не вернулся, - сообщают волонтеры.
Особые приметы: шрам над верхней губой.
Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза.
На момент пропажи был одет в зеленые камуфляжные ветровку и футболку, серо-коричневые брюки, резиновые сапоги болотного цвета. При себе имел большое пластиковое ведро и репеллент.
ИСТОЧНИК KP.RU