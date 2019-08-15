«Активная автоледи»: свердловчанка закрыла долг в 30 тысяч, чтобы вернуть себе машину
У нее накопились неоплаченные штрафы
У женщины забрали автомобиль из-за долгов по штрафам, но она быстро их оплатила, чтобы вернуть машинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Каменска-Уральского погасила долг в 30 тысяч рублей, чтобы снова управлять автомобилем, который у нее временно конфисковали.
- В собственности женщина не имела машину, однако у нее были автомобильные права. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении специального права должника на управление транспортными средствами и ограничение на выезд за границу, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Вскоре женщина погасила долги по штрафам, пояснив, что она «активная автоледи и не мыслит себя без машины».
ИСТОЧНИК KP.RU