2019-08-15T14:35:56+03:00
Общество

«Активная автоледи»: свердловчанка закрыла долг в 30 тысяч, чтобы вернуть себе машину

У нее накопились неоплаченные штрафы
Мария Трапезникова
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У женщины забрали автомобиль из-за долгов по штрафам, но она быстро их оплатила, чтобы вернуть машинуУ женщины забрали автомобиль из-за долгов по штрафам, но она быстро их оплатила, чтобы вернуть машинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Каменска-Уральского погасила долг в 30 тысяч рублей, чтобы снова управлять автомобилем, который у нее временно конфисковали.

- В собственности женщина не имела машину, однако у нее были автомобильные права. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении специального права должника на управление транспортными средствами и ограничение на выезд за границу, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Вскоре женщина погасила долги по штрафам, пояснив, что она «активная автоледи и не мыслит себя без машины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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