2019-08-15T13:13:45+03:00
Общество

Этим летом екатеринбуржцы превратились в кошатников

Жители чаще берут с улиц кошек, чем собак
Мария Трапезникова
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Аналитики посчитали, что в Екатеринбурге беспризорных кошек раздают больше, чем собакАналитики посчитали, что в Екатеринбурге беспризорных кошек раздают больше, чем собакФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцы любят беспризорных кошек больше, чем собак. Спрос на них оказался в два раза больше. К такому мнению пришли аналитики Avito. Перевес составил 53,6% к 21,8%.

- Вместе с тем, самыми «добрыми» к дворовым кошкам оказались города: Ульяновск (87%), Пермь (73,4%), Санкт-Петербург (66,6%), Челябинск (63,4%) и Воронеж (61,5%), - отметили в пресс-службе Avito. - А вот к собакам больше всего любовь проявляют жители Перми (56,7%), Волгограда (46%), Тольятти (39,8%), Ижевска (39,4%) и Ульяновска (38,0%).

Отметим, что в ТОП-5 самых популярных кошачьих пород вошли шотландская и британская, а также мейн-кун, канадский сфинкс и «бенгалец». Кстати, недавно мы рассказывали, что в Екатеринбурге хотят создать казачью зоополицию – она будет защищать кошек и собак от живодеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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