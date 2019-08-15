Кремль оценил действия уральских пилотов, посадивший самолет на поле

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-15T13:07:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Кремль оценил действия пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые утром, 15 августа, посадили самолет с загоревшимися двигателями на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский в Подмосковье.

В Кремле летчиков считают героями мужчин, спасших утром сотни жизней. В связи с этим в самые короткие сроки будут улажены все формальности с документами для награждения пилотов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726065" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

«Комсомольская правда» подробно освещает тему с жесткой посадкой пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Симферополь. На борту воздушного судна находились 233 человека, включая 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU