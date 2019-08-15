2019-08-15T13:07:39+03:00
Общество

Кремль оценил действия уральских пилотов, посадивший самолет на поле

В Администрации президента мужчин считают настоящими героями
Лев ИСТОМИН
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Пилот Дамир Юсупов. Фото: соцсетиПилот Дамир Юсупов. Фото: соцсети
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Кремль оценил действия пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые утром, 15 августа, посадили самолет с загоревшимися двигателями на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский в Подмосковье.

В Кремле летчиков считают героями мужчин, спасших утром сотни жизней. В связи с этим в самые короткие сроки будут улажены все формальности с документами для награждения пилотов.

Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

«Комсомольская правда» подробно освещает тему с жесткой посадкой пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Симферополь. На борту воздушного судна находились 233 человека, включая 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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