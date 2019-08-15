Свердловчанка отсудила 113 тысяч за сверхурочные в детском лагере

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-15T12:53:38+03:00

Для того, чтобы вернуть деньги, женщине пришлось обойти несколько инстанций Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительница Артемовского отсудила у работодателя 113 тысяч рублей за переработку в детском лагере. С таким требованием она обратилась в городской суд, однако там ей отказали – и она пошла в областной.

- Согласно трудовому договору, заключенному между работником и работодателем, ей был установлен оклад и доплата в размере 15% от оклада за сверхурочные и доплата за фактически отработанные ночные часы – 35% от должностного оклада, - сообщили в пресс-службе Облсуда. – Женщина представила графики ночных и выходных дежурств.

Согласно этим документам, воспитатели до 8:00 вставали, будили детей и работали до 23:00, а во время ночных дежурств – круглосуточно. Воспитательнице предоставляли 1 выходной каждые 5 дней. Начальник оплачивал ей только 40-часовую рабочую недели и еще 155 рублей за ночные дежурства.

Решением суда женщина получила всю задолженность – 90 764 рубля за сверхурочные, 17 301 рубля – компенсация за задержку, 5 тысяч рублей – за компенсацию морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU