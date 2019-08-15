В Полевском уральцам вернули газ

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-15T12:36:41+03:00

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Специалисты восстановили поврежденный газопровод в Полевском. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «ГАЗЭКС».

- Бригады незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе. К полуночи повреждение было устранено, всю ночь система заполнялась газом, - сообщили там. – Сегодня утром, 15 августа, проводились повторные пуски газа в жилые дома. В помощь газовикам прибыли коллеги из Первоуральска, Ревды и Арамиля. Завершить работы планируется до конца этой недели.

Напомним, что вчера днем, 14 августа, в Полевском на газопроводе высокого давления произошла утечка газа. В результате без блага остались 116 многоквартирных домов и 2 626 частных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU