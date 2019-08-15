«Не согласен с квалификацией»: в Екатеринбурге началось разбирательство по существу дела «гонщика» с Фурманова

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-15T12:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге началось разбирательство по существу дела Владимира Пузырева, известного как «гонщик», который за рулем Honda CR-V сбил трех человек на улице Фурманова в ноябре прошлого года. В аварии пострадали Андрей Медведев, а также молодая мама Екатерина Норицына и ее двухлетний сын. На заседание они не явились, как и родственники обвиняемого, пришли лишь их официальные представители.

– На первом заседании мы рассматривали исковые материалы, – рассказал защитник Норицыных Антон Штоль. – Фактически, допроса Пузырева еще не было. Но он не опровергает вину, хотя не согласен с квалификацией. Он настаивает, что в момент ДТП не осознавал свои действия.

Напомним, раньше Пузыреву вменяли покушение на убийство. Однако позже статью смягчили. Теперь его обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», «использовании заведомого подложного документа», «хулиганству с применением предметов в качестве оружия». Он будет находиться в СИЗО до января 2020 года.

Его жертвы до сих пор восстанавливаются после жуткого ДТП. Андрею Медведеву пришлось пройти полугодовой курс физиотерапии, а Норицына лишилась почки и селезенки. Ее сын получил инвалидность.

– Мы хотим добиться реального срока, а также компенсации. Пока конкретную сумму назвать не могу, – добавил Штоль. –Но мы уже предъявили гражданский иск.

Следующее заседание назначили на 2 сентября. Оно пройдет в Ленинском районном суде в 14:00. На него должны пригласить свидетелей аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении». Женщина заявила, что мужу стало плохо перед аварией.

«Ему было без разницы, кого давить»: адвокат о том – почему водителя «бешеной Honda» больше не обвиняют в покушении на убийство. Защитник пострадавших сообщил, что стороны с самого начала сомневались в правильной квалификации первого обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU