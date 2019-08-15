Сутки в отелях Екатеринбурга обойдутся туристу почти в 4 тысячи

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-15T11:45:08+03:00

Цены на отели возрастают к осени, тогда как в другие времена года сумма не меняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аналитики екатеринбургского отдела «Яндекс» изучили цены на отели в самых популярных городах-миллионниках.

- По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», в столице Урала двухместный номер с завтраком в 3-звездочном отеле стоит, в среднем, 3 853 рубля, тогда как по России эта цена чуть ниже – 3 816 рублей, - сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба "Яндекс"

Фото: пресс-служба "Яндекс"

Отметим, что в Екатеринбурге цены на отели повышаются ближе к осени, а в остальное время (даже летом) не меняются. Так, осенью цена за 2-х местный номер с завтраком обойдется туристам в 4 тысячи рублей, а в другое время года этот же номер будет стоить чуть меньше – 3,8 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU