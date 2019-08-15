Набережную Исети в Екатеринбурге не успеют открыть ко Дню города

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-15T11:28:06+03:00

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Мэрия Екатеринбурга перенесла сроки открытия обновленной набережной Исети. Отметим, что ранее реконструкцию планировали закончить ко Дню города, который состоится уже в эту субботу, 17 августа.

- Уже осенью городские власти планируют торжественно открыть обновленный участок от улицы Малышева до улицы Куйбышева, - сообщают в пресс-службе администрации.

Отметим, что сумма субсидий из областного бюджета в этом году на обновление общественных территорий уральской столицы составит 167,26 миллиона рублей. Комплексное благоустройство проводится в несколько этапов. Рабочие заменяют системы освещения, пешеходные дорожки и ограждения, восстанавливают газоны и устанавливают скамейки.

ИСТОЧНИК KP.RU