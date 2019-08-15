«У нас руки, а у него – крылья»: пользователи соцсетей благодарят пилота, чудом посадившего лайнер «Уральских авиалиний»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-15T10:57:40+03:00

Один даже сравнил подвиг с "Чудом на Гудзоне"

Изменить размер текста: A A

На личной странице во «ВКонтакте» командира воздушного суда Дамира Юсупова появились десятки благодарственных комментариев от пользователей соцсети. Напомним, что именно он сегодня героически посадил горящий лайнер А321 авиакомпании «Уральских авиалиний», когда у того отказали двигатели.

- Особый респект за стойкое умение работать врукопашную, за то, что симуляторы Вас не испортили и не избаловали! Именно это спасло людей и даже самолёт... Спасибо, пацаны, Вы лучшие, - пишет пользователь Анатолий на странице Юсупова.

- Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Мое уважение, мастер. Желаю успехов в работе и спокойных полетов, - отмечает Александр.

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Пользователь Илья даже создал видео о происшествии, сравнив ситуацию с фильмом «Чудо на Гудзоне», в котором командир судна также спас всех пассажиров прямо на воде. Отметим, что фильм основан на реальных событиях.

- Тогда практически такой же самолет, А 320, столкнулся также со стаей птиц, загорелся двигатель и командир принял решение сажать самолет на воду реки Гудзон, - пишет пользователь. – Но Уральские пилоты совершили большее чудо! Не выпуская шасси им нужно было с неработающим двигателем плавно выполнить глиссаду так, чтобы точно горизонтально приземлиться на кукурузное поле и, проскользив по нему, остановить самолет. Посадка произошла великолепно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Один из пользователей сравнил ситуацию с фильмом "Чудо на Гудзоне" и событием, ставшим его основной.Видео: Илья Тагильчанинъ

ИСТОЧНИК KP.RU