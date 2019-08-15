«У нас руки, а у него – крылья»: пользователи соцсетей благодарят пилота, чудом посадившего лайнер «Уральских авиалиний»
На личной странице во «ВКонтакте» командира воздушного суда Дамира Юсупова появились десятки благодарственных комментариев от пользователей соцсети. Напомним, что именно он сегодня героически посадил горящий лайнер А321 авиакомпании «Уральских авиалиний», когда у того отказали двигатели.
- Особый респект за стойкое умение работать врукопашную, за то, что симуляторы Вас не испортили и не избаловали! Именно это спасло людей и даже самолёт... Спасибо, пацаны, Вы лучшие, - пишет пользователь Анатолий на странице Юсупова.
- Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Мое уважение, мастер. Желаю успехов в работе и спокойных полетов, - отмечает Александр.
Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова
Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова
Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова
Пользователь Илья даже создал видео о происшествии, сравнив ситуацию с фильмом «Чудо на Гудзоне», в котором командир судна также спас всех пассажиров прямо на воде. Отметим, что фильм основан на реальных событиях.
- Тогда практически такой же самолет, А 320, столкнулся также со стаей птиц, загорелся двигатель и командир принял решение сажать самолет на воду реки Гудзон, - пишет пользователь. – Но Уральские пилоты совершили большее чудо! Не выпуская шасси им нужно было с неработающим двигателем плавно выполнить глиссаду так, чтобы точно горизонтально приземлиться на кукурузное поле и, проскользив по нему, остановить самолет. Посадка произошла великолепно!
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ИСТОЧНИК KP.RU