2019-08-15T10:57:40+03:00
Общество

«У нас руки, а у него – крылья»: пользователи соцсетей благодарят пилота, чудом посадившего лайнер «Уральских авиалиний»

Один даже сравнил подвиг с "Чудом на Гудзоне"
Мария Трапезникова
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Фото: Дамир Юсупов, страница во "ВКонтакте"Фото: Дамир Юсупов, страница во "ВКонтакте"
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На личной странице во «ВКонтакте» командира воздушного суда Дамира Юсупова появились десятки благодарственных комментариев от пользователей соцсети. Напомним, что именно он сегодня героически посадил горящий лайнер А321 авиакомпании «Уральских авиалиний», когда у того отказали двигатели.

- Особый респект за стойкое умение работать врукопашную, за то, что симуляторы Вас не испортили и не избаловали! Именно это спасло людей и даже самолёт... Спасибо, пацаны, Вы лучшие, - пишет пользователь Анатолий на странице Юсупова.

- Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Мое уважение, мастер. Желаю успехов в работе и спокойных полетов, - отмечает Александр.

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Фото: скриншот со страницы Дамира Юсупова

Пользователь Илья даже создал видео о происшествии, сравнив ситуацию с фильмом «Чудо на Гудзоне», в котором командир судна также спас всех пассажиров прямо на воде. Отметим, что фильм основан на реальных событиях.

- Тогда практически такой же самолет, А 320, столкнулся также со стаей птиц, загорелся двигатель и командир принял решение сажать самолет на воду реки Гудзон, - пишет пользователь. – Но Уральские пилоты совершили большее чудо! Не выпуская шасси им нужно было с неработающим двигателем плавно выполнить глиссаду так, чтобы точно горизонтально приземлиться на кукурузное поле и, проскользив по нему, остановить самолет. Посадка произошла великолепно!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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