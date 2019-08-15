«Благодарю за мужество»: Куйвашев предложил наградить экипаж лайнера «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-15T10:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Евгений Куйвашев предложил наградить членов экипажа лайнера «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в кукурузном поле. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

- Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире, - отметил он. – Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни.

Напомним, что лайнер А321 летел по маршруту Москва – Симферополь, но вынужден был экстренно сесть посреди поля. По предварительным данным, двигатели самолета отказали, из-за того, что в них попала стая птиц. По последним данным, с легкими травмами в больницу увезли 10 человек, из них 3 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU