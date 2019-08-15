2019-08-15T10:15:31+03:00
Общество

«Благодарю за мужество»: Куйвашев предложил наградить экипаж лайнера «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле

Они спасли 226 пассажиров
Мария Трапезникова
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В состав экипажа вошли 4 бортпроводника, пилот, старший пилот и КВСВ состав экипажа вошли 4 бортпроводника, пилот, старший пилот и КВСФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Евгений Куйвашев предложил наградить членов экипажа лайнера «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в кукурузном поле. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

- Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире, - отметил он. – Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни.

Напомним, что лайнер А321 летел по маршруту МоскваСимферополь, но вынужден был экстренно сесть посреди поля. По предварительным данным, двигатели самолета отказали, из-за того, что в них попала стая птиц. По последним данным, с легкими травмами в больницу увезли 10 человек, из них 3 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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