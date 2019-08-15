2019-08-15T09:35:03+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали мигрантов, обокравших супермаркеты на 80 тысяч

Им грозит до 10 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: УМВД России по ЕкатеринбургуФото: УМВД России по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга задержала группу мигрантов, подозреваемых в серии краж из супермаркетов. Они совершили больше 200 «вылазок», сбывая все похищенное через торговые центры и рынки.

- Как было установлено в ходе предварительного следствия, 31-летний иностранец организовал группу из трех своих соотечественников для совершения преступлений. В группу входили молодые люди 1999, 1992 и 1996 годов рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

Роли распределялись следующим образом: организатор осуществлял доставку сообщников к месту кражи на своем автомобиле, хранение похищенного на съемной квартире и его последующую продажу. Организатор же осуществлял распределение доходов от противоправных действий. Остальные члены банды занимались исключительно хищением товаров.

Группа действовала с июня по октябрь прошлого года на территории Екатеринбурга и Среднеуральска. За это время общая сумма похищенного составила 80 тысяч рублей. Осенью прошлого года их задержали. Сейчас им грозит лишение свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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