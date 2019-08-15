СК возбудил уголовное дело по факту экстренной посади лайнера «Уральских авиалиний» в поле

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-15T10:03:42+03:00

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту экстренной посадки лайнера А321 «Уральских авиалиний». Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в пресс-службе СК России.

Напомним, что авиалайнер выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь, но был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле. По предварительной информации, в двигатель попала стая птиц. На борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет героически посадил командир воздушного судна из Екатеринбурга Дамир Юсупов.

Отметим, что по последним данным МЧС по Московской области, пострадало 10 человек, из них 10 детей. Все они получили небольшие травмы и были госпитализированы в Раменскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU