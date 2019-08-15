2019-08-15T09:16:35+03:00
Общество

«Запаниковал и не смог объяснить»: у пассажира «Лады» в карманах обнаружили наркотики

Автомобиль остановили за выключенные фары и, в ходе проверки, нашли незаконные вещества
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Ревдинские сотрудники ГИБДД обнаружили у пассажира автомобиля наркотики. Это произошло 9 августа, в ходе рейда по поиску нетрезвых водителей.

- В ночное время в ходе патрулирования территории города, сотрудникам ДПС на встречу выехал автомобиль «Лада Приора» с выключенными фарами, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – После остановки автомобиля сотрудник ГИБДД заметил у водителя признаки опьянения. На предложение пройти освидетельствование на наличие алкогольного или наркотического опьянения водитель отказался.

В это же время из салона вышел пассажир. Сотрудник ГИБДД решил проверить его на наличие колюще-режущих предметов и попросил выложить все из карманов. Когда пассажир достал пачку сигарет, сотрудник увидел в ней бумажный сверток. Молодой человек запаниковал и не смог ответить, что это. В итоге, это оказались наркотики.

Сейчас на него завели административный протокол за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Благодарю за мужество»: Куйвашев предложил наградить экипаж лайнера «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле
«Благодарю за мужество»: Куйвашев предложил наградить экипаж лайнера «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле
СК возбудил уголовное дело по факту экстренной посади лайнера «Уральских авиалиний» в поле
В Екатеринбурге поймали мигрантов, обокравших супермаркеты на 80 тысяч
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек, из них 10 детей
«Теперь точно верю в бога»: пассажир самолета «Уральских авиалиний» об экстренной посадке в поле
На борту «Уральских авиалиний», совершивших посадку в поле, пострадало 10 человек, из них 3 детей
«Герои»: Евгений Куйвашев о жесткой посадке лайнера «Уральских авиалиний»
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
На Урале должника по алиментам заставили собирать ребенка в школу
ЕВРАЗ НТМК победил в отраслевом конкурсе в номинации «Природоохранная деятельность и энергосбережение»
На Урале сироте вернули дом только после вмешательства прокуратуры
В Екатеринбурге скончался народный артист России Валентин Воронин, лауреат «Золотой маски»
В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты