«Запаниковал и не смог объяснить»: у пассажира «Лады» в карманах обнаружили наркотики

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-15T09:16:35+03:00

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Ревдинские сотрудники ГИБДД обнаружили у пассажира автомобиля наркотики. Это произошло 9 августа, в ходе рейда по поиску нетрезвых водителей.

- В ночное время в ходе патрулирования территории города, сотрудникам ДПС на встречу выехал автомобиль «Лада Приора» с выключенными фарами, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – После остановки автомобиля сотрудник ГИБДД заметил у водителя признаки опьянения. На предложение пройти освидетельствование на наличие алкогольного или наркотического опьянения водитель отказался.

В это же время из салона вышел пассажир. Сотрудник ГИБДД решил проверить его на наличие колюще-режущих предметов и попросил выложить все из карманов. Когда пассажир достал пачку сигарет, сотрудник увидел в ней бумажный сверток. Молодой человек запаниковал и не смог ответить, что это. В итоге, это оказались наркотики.

Сейчас на него завели административный протокол за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU