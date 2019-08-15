«Герои»: Евгений Куйвашев о жесткой посадке лайнера «Уральских авиалиний»

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-15T08:21:47+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram высказался по поводу жесткой посадки авиалайнера А321 «Уральских Авиалиний».

- Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои, - написал Куйвашев.

Напомним, что рейс летел из Москвы в Симферополь и совершил экстренную. посадку прямо в поле в Раменском районе. По предварительной информации, в двигатель самолета попала стая птиц, после чего там начался пожар. На борту находились 226 человек, из них 7 – члены экипажа. Некоторые пассажиры получили легкие травмы, так как самолет садился без шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU