На Урале должника по алиментам заставили собирать ребенка в школу
Житель Заречного после ареста судебными приставами своего автомобиля Toyota погасил все долги по алиментам.
- Судебными приставами Белоярского в рамках рейдовых мероприятий на автомобиль Toyota Verso, принадлежащий должнику, был наложен арест, что возымело на должника действие, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – На следующий день мужчина оплатил всю сумму задолженности по алиментам – порядка 170 тысяч рублей. Деньги перечислены судебными приставами взыскателю.
Теперь мужчина обязан подготовить своего сына к 1 сентября, купив ему все необходимые канцелярские принадлежности и школьную форму.
ИСТОЧНИК KP.RU