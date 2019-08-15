На Урале должника по алиментам заставили собирать ребенка в школу

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-15T07:14:14+03:00

Он не выплатил своему сыну порядка 170 тысяч рублей

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Житель Заречного после ареста судебными приставами своего автомобиля Toyota погасил все долги по алиментам.

- Судебными приставами Белоярского в рамках рейдовых мероприятий на автомобиль Toyota Verso, принадлежащий должнику, был наложен арест, что возымело на должника действие, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – На следующий день мужчина оплатил всю сумму задолженности по алиментам – порядка 170 тысяч рублей. Деньги перечислены судебными приставами взыскателю.

Теперь мужчина обязан подготовить своего сына к 1 сентября, купив ему все необходимые канцелярские принадлежности и школьную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU