2019-08-15T07:14:14+03:00
Общество

На Урале должника по алиментам заставили собирать ребенка в школу

Он не выплатил своему сыну порядка 170 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Житель Заречного после ареста судебными приставами своего автомобиля Toyota погасил все долги по алиментам.

- Судебными приставами Белоярского в рамках рейдовых мероприятий на автомобиль Toyota Verso, принадлежащий должнику, был наложен арест, что возымело на должника действие, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – На следующий день мужчина оплатил всю сумму задолженности по алиментам – порядка 170 тысяч рублей. Деньги перечислены судебными приставами взыскателю.

Теперь мужчина обязан подготовить своего сына к 1 сентября, купив ему все необходимые канцелярские принадлежности и школьную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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