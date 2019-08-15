2019-08-15T07:11:37+03:00
Экономика

ЕВРАЗ НТМК победил в отраслевом конкурсе в номинации «Природоохранная деятельность и энергосбережение»

Комбинат первым в России внедрил технологию утилизации конвертерного пара, что позволило снизить нагрузку на окружающую среду
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На территории ЕВРАЗ НТМК. Фото: ЕВРАЗНа территории ЕВРАЗ НТМК. Фото: ЕВРАЗ
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ЕВРАЗ НТМК одержал победу в XVI отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» по итогам работы в 2018 году в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Конкурс проводят Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России.

В 2018 году благодаря природоохранным мероприятиям ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в атмосферу на 10%, мероприятия по повышению энергоэффективности производства позволили комбинату сократить затраты на 228 млн рублей.

Комбинат первым в России внедрил технологию утилизации конвертерного пара, что позволило ежегодно экономить 20 млн кубометров природного газа, снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить уровень шума, минимизировать потери химически очищенной воды до 286 тыс. кубометров в год. Нагревательные печи фасонно-литейного цеха переведены на смесь доменного и коксового газов, за счет чего закупка природного газа сократилась на 2 млн кубометров в год. Пущена в эксплуатацию доменная печь № 7 с современной системой аспирации, выведена на полную мощность работы установка сухого тушения кокса.

Диплом победителя в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Фото: ЕВРАЗ

Диплом победителя в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Фото: ЕВРАЗ

В прошлом году экологи комбината впервые провели зарыбление Нижнетагильского и Леневского водохранилищ: заселили порядка 5 тыс. мальков белого амура. На 963 тыс. кубометров снизился сброс сточных вод в реку Малая Кушва и Вязовка. Продолжилась ежегодная биологическая реабилитация водоемов природными биологическими фильтрами – эйхорнией и пистией, микроводорослью хлорелла, которая снижает количество взвешенных веществ и нефтепродуктов на 25-30%.

Жюри проанализировало работу 50 предприятий из 20 регионов России. ЕВРАЗ НТМК получил признание на этом конкурсе уже в третий раз. Церемония награждения состоялась в Москве. Правительство РФ рекомендовало представить всех победителей на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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