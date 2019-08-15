2019-08-15T06:46:53+03:00
Общество

На Урале сироте вернули дом только после вмешательства прокуратуры

Сначала ему отказали, потому что ему было больше 18 лет
Мария Трапезникова
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Молодому человеку отказали в получении жилья, потому что ему исполнилось 24 годаМолодому человеку отказали в получении жилья, потому что ему исполнилось 24 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В прокуратуру Ирбита поступило заявление от 24-летнего местного жителя. Он утверждал, что после смерти отца в 2000 году находился под опекой у близких родственников, но, при этом, у него было собственное жилье, которое принадлежало межхозяйственному лесхозу. Однако сейчас это помещение нигде не зарегистрировано и в муниципальном фонде не числится.

- В августе прошлого года молодой человек обращался в Управление соцполитики Ирбита с заявлением о постановке его на учет для целей предоставления жилья, однако его отказали, потому что он больше не являлся несовершеннолетним, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако при решении этого вопроса в Управлении соцполитики не учли, что ранее молодой человек обратиться с заявлением не мог, так как с 21 до 24 лет находился в тюрьме. Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть ему жилье, суд согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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