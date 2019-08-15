2019-08-15T06:32:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге скончался народный артист России Валентин Воронин, лауреат «Золотой маски»

Его номинировали за роль пенсионера-ветерана, который писал письма известным погибшим людям
Мария Трапезникова
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Фото: Свердловский театр драмыФото: Свердловский театр драмы
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В Екатеринбурге скончался народный артист России, лауреат «Золотой маски» Валентин Воронин. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского государственного академического театра драмы.

Артист был родом из Оренбургской области, но жил и работал в Екатеринбурге. Он играл в Драмтеатре, в Камерном театра Объединенного музея писателей Урала. «Золотую маску» Воронин получил в 1999 году за роль Ивана Жукова в пьесе «Русская народная почта» - он сыграл пенсионера-ветерана, пишущего письма известным людям, которых уже нет в живых.

- Он был убедителен и увлекателен в ролях очень разных: в репертуарном листе Валентина Александровича – советский разведчик и нацистский преступник, священник и аферист, добряк и негодяй, - рассказывают в Театре Драмы. – Его герои циничны и романтичны, харизматичны и почти невзрачны, потрясающе привлекательны и отталкивающе безобразны, что вне сцены казалось невероятным: ведь он был и останется в наших сердцах образцом благородной мужской красоты.

Прощание с артистом состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы. Время начала церемонии объявят позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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