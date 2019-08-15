2019-08-15T06:14:37+03:00
Общество

В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты

Их направили на запасной аэродром в Тюмень
Мария Трапезникова
Поделиться:
Туман накрыл Екатеринбург, самолеты направлены на запасной аэродром. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"Туман накрыл Екатеринбург, самолеты направлены на запасной аэродром. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Изменить размер текста:

Екатеринбург утром накрыл густой туман. Из-за него в «Кольцово» не смогли приземлиться три самолета. Вылет еще пяти задерживается на несколько часов. Самолета авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair пришлось сделать вынужденную посадку в аэропорту Тюмени. Сейчас их прилет в уральскую столицу ожидается не раньше 8:00.

- Рейсы DP-339 из Сочи, U6–704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска ушли на вынужденную посадку в Тюмень из-за сильного тумана, - отмечается на сайте «Кольцово».

Самолет из Сочи долго кружил над Екатеринбургом, после чего улетел к соседям. Фото: Отслеживание полетов, "Кольцово"

Самолет из Сочи долго кружил над Екатеринбургом, после чего улетел к соседям. Фото: Отслеживание полетов, "Кольцово"

Вылет еще 5 рейсов задерживается на несколько часов. Фото: онлайн-табло "Кольцово"

Вылет еще 5 рейсов задерживается на несколько часов. Фото: онлайн-табло "Кольцово"

Вместе с тем, густой туман накрыл весь Екатеринбург. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть внимательней на дорогах, соблюдать скоростной режим и интервал движения между автомобилями, а также не забывать включать ближний свет фар. Пешеходам, в свою очередь, следует проявлять осмотрительность – не перебегать проезжую часть и следить за детьми.

А вот такая картина сейчас в пригороде Екатеринбурга, в Березовском

А вот такая картина сейчас в пригороде Екатеринбурга, в Березовском

Заволокло так, будто густым молоком. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Заволокло так, будто густым молоком. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Как будто на Урале решили снимать новую часть фильма "Сайлент Хилл". Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Как будто на Урале решили снимать новую часть фильма "Сайлент Хилл". Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

А вот такой вид сейчас из окна 15 этажа

А вот такой вид сейчас из окна 15 этажа

Напомним, что такая же погода была в конце июля. Многие связали туман с затянувшейся дымкой, дошедшей до Урала от Сибири, где горят леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
На Урале должника по алиментам заставили собирать ребенка в школу
ЕВРАЗ НТМК победил в отраслевом конкурсе в номинации «Природоохранная деятельность и энергосбережение»
На Урале сироте вернули дом только после вмешательства прокуратуры
В Екатеринбурге скончался народный артист России Валентин Воронин, лауреат «Золотой маски»
В Полевском 19 тысяч человек остались без газа
Администрацию Талицкого района заставили чинить дороги через суд
В Екатеринбурге перенесли реконструкцию памятника Ленину
Сегодня утром в екатеринбургском метро заиграла живая музыка
В Полевском работникам предприятия задолжали зарплату на 2 миллиона
В Екатеринбурге на диспансеризацию теперь записывают через интернет
В Екатеринбурге открыли школу, построенную по уникальным технологиям
Чемпион России расскажет про экстрим-шоу в День города в Екатеринбурге
«Во всем виноваты мухи»: привезти фрукты и цветы из-за границы станет сложнее
В Свердловской области на Оленьих ручьях закрыли детский палаточный лагерь
Клиенты УБРиР могут получить тройную выгоду по новым вкладам
После салюта в День города екатеринбуржцев развезут домой 60 автобусов
«По полтиннику штука»: В интернете продают поддельные билеты Анны Нетребко
В Екатеринбурге пересмотрят процедуры общественных обсуждений и публичных слушаний
В Екатеринбурге за 73 миллиона рублей продают архитектурный памятник «дом-улитку»
Отличный подарок: на День города в Екатеринбург вернется лето
На мужчину, укравшего в Кольцово спасательный жилет, завели уголовное дело
В Екатеринбурге обсудят, как не допустить новых «храмовых» протестов
«Танцевала с голым торсом на дороге»: в Екатеринбурге женщину два раза переехала машина
С августа на Урале под колеса машин попали 12 велосипедистов: как не угодить в больницу