В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты

СЕГОДНЯ 06:14 2019-08-15T06:14:37+03:00

Их направили на запасной аэродром в Тюмень

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Екатеринбург утром накрыл густой туман. Из-за него в «Кольцово» не смогли приземлиться три самолета. Вылет еще пяти задерживается на несколько часов. Самолета авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair пришлось сделать вынужденную посадку в аэропорту Тюмени. Сейчас их прилет в уральскую столицу ожидается не раньше 8:00.

- Рейсы DP-339 из Сочи, U6–704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска ушли на вынужденную посадку в Тюмень из-за сильного тумана, - отмечается на сайте «Кольцово».

Самолет из Сочи долго кружил над Екатеринбургом, после чего улетел к соседям. Фото: Отслеживание полетов, "Кольцово"

Вылет еще 5 рейсов задерживается на несколько часов. Фото: онлайн-табло "Кольцово"

Вместе с тем, густой туман накрыл весь Екатеринбург. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть внимательней на дорогах, соблюдать скоростной режим и интервал движения между автомобилями, а также не забывать включать ближний свет фар. Пешеходам, в свою очередь, следует проявлять осмотрительность – не перебегать проезжую часть и следить за детьми.

А вот такая картина сейчас в пригороде Екатеринбурга, в Березовском

Заволокло так, будто густым молоком. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Как будто на Урале решили снимать новую часть фильма "Сайлент Хилл". Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

А вот такой вид сейчас из окна 15 этажа

Напомним, что такая же погода была в конце июля. Многие связали туман с затянувшейся дымкой, дошедшей до Урала от Сибири, где горят леса.

ИСТОЧНИК KP.RU