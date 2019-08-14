В Полевском 19 тысяч человек остались без газа

СЕГОДНЯ 20:06 2019-08-14T20:06:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Полевском городском округе без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2 626 частных жилых домов, с населением 19 тысяч человек. По данным МЧС, социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

- 14.08 в 16.40 поступило сообщение о повреждении на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров по ул. Красноармейская Полевкого городского округа Свердловской области. Угрозы для населения и окружающей среды нет, - добавили в пресс-службе МЧС по свердловской области.

Сейчас на месте работают специалисты. Восстановить газоснабжение обещают уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU