2019-08-14T20:06:12+03:00
Общество

В Полевском 19 тысяч человек остались без газа

Поврежден газопровод
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС Свердловской области
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В Полевском городском округе без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2 626 частных жилых домов, с населением 19 тысяч человек. По данным МЧС, социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

- 14.08 в 16.40 поступило сообщение о повреждении на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров по ул. Красноармейская Полевкого городского округа Свердловской области. Угрозы для населения и окружающей среды нет, - добавили в пресс-службе МЧС по свердловской области.

Сейчас на месте работают специалисты. Восстановить газоснабжение обещают уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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