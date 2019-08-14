СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-14T19:55:29+03:00

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В Екатеринбурге перенесли реконструкцию памятника Ленину. Запланированный на 2019 год ремонт памятника перенесли на следующий год. Обновление монумента запланировали к 300-летию Екатеринбурга.

- Работы идут. Только не на самом памятнике, а в кабинетах инженеров, которые разрабатывают рабочую документацию и смету. На сам памятник планируется выйти в следующем году, - поделились в пресс-службе Екатеринбурга.

В прошлом году бывший глава администрации города Александр Якоб сообщал о проекте по реконструкции гранитной трибуны памятника Ленину. Готовый проект уже был в мэрии, но требовал доработок. Предварительная стоимость ремонта оценивалась в 35 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU