2019-08-14T19:12:23+03:00
Общество

Сегодня утром в екатеринбургском метро заиграла живая музыка

Играли для горожан солисты камерного оркестра
Алина СУРИНА
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В метро выступил камерный оркестрВ метро выступил камерный оркестрФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром на станции «Площадь 1905 года» целый час играла живая музыка в рамках проекта #культураметро. В подземке играли солисты камерного оркестра В-А-С-Н Creative Quartet. Они исполнили оригинальные аранжировки классических музыкальных произведений, а также фрагменты саундтреков из популярных кинофильмов и сериалов, в том числе «Пираты Карибского моря» и «Игра престолов».

В подземке играли солисты камерного оркестра В-А-С-Н Creative Quartet Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подземке играли солисты камерного оркестра В-А-С-Н Creative QuartetФото: Алексей БУЛАТОВ

-Проект позволяет пассажирам окунуться в музыкальную культуру в стенах уральского метрополитена. Мы посчитали, что необходимо наполнить привычную дорогу определенным художественным смыслом, чтобы люди взглянули на мегаполис по-новому. Нам очень интересно, как примут это горожане и гости города, - рассказала начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

Следующий живой концерт состоится 16 августа с 15:30-16:30. Перед горожанами выступит инструментальная группа под руководством директора Детской музыкальной школы №12 Ильи Коптева. Музыканты исполнят известные джазовые стандарты, а также эстрадные и классические мелодии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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