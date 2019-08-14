В Полевском работникам предприятия задолжали зарплату на 2 миллиона

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-14T18:26:47+03:00

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В Полевском работникам предприятия «Полевская специализированная компания» задолжали зарплату на 2, 1 миллиона рублей. Прокуратура выяснила, что деньги не платили 39-ти работникам с октября 2018 года по июнь 2019 года.

- Прокурор внес в адрес органа местного самоуправления – учредителя муниципального предприятия, и руководителя «Полевской специализированной компании» представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления начальник и 2 должностных лица, ненадлежащим образом контролировавших деятельность муниципального предприятия, привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предприятие было привлечено к административной ответственности. Работники полностью получили заработанные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU