В Екатеринбурге на диспансеризацию теперь записывают через интернет
Начиная с августа 2019 года, пройти диспансеризацию и профосмотр в Екатеринбурге стало проще. На прием к специалистам, выбрав удобную дату и время, теперь можно через интернет. Благодаря этому теперь пациенту не придется долго ждать в очереди у нужного кабинета. А при желании, попасть на прием к врачу можно и в субботу.
- Для этого нужно оставить заявку через личный кабинет по портале екатеринбург.рф, воспользоваться сайтом госуслуг, либо записаться по телефону 204-76-76, - сообщает издание «Наша Газета» со ссылкой на Горздрав.
Отметим, что чаще всего при диспансеризации у жителей Екатеринбурга выявляют недуги системы кровообращения, органов дыхания, а также сахарный диабет и онкологию.
ИСТОЧНИК KP.RU