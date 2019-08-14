В Екатеринбурге на диспансеризацию теперь записывают через интернет

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-14T17:35:43+03:00

Для записи на диспансеризацию теперь не обязательно стоять в очереди в регистратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Начиная с августа 2019 года, пройти диспансеризацию и профосмотр в Екатеринбурге стало проще. На прием к специалистам, выбрав удобную дату и время, теперь можно через интернет. Благодаря этому теперь пациенту не придется долго ждать в очереди у нужного кабинета. А при желании, попасть на прием к врачу можно и в субботу.

- Для этого нужно оставить заявку через личный кабинет по портале екатеринбург.рф, воспользоваться сайтом госуслуг, либо записаться по телефону 204-76-76, - сообщает издание «Наша Газета» со ссылкой на Горздрав.

Отметим, что чаще всего при диспансеризации у жителей Екатеринбурга выявляют недуги системы кровообращения, органов дыхания, а также сахарный диабет и онкологию.

ИСТОЧНИК KP.RU