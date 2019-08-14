В Екатеринбурге открыли школу, построенную по уникальным технологиям

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-14T17:33:12+03:00

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В Екатеринбурге открыли школу №1, построенную с применением уникальных технологий. Стоимость строительства школы составила 740,8 миллиона рублей. Прежнее здание на Верх-Исетском бульваре работало с 1938 года. В 2016 году на месте старого здания началось строительство новой школы с примирением технологий информационного моделирования здания - BIM-моделирования.

- Этот метод позволил создать трехмерную модель здания, на которой были «прорисованы» все детали - от каркаса до систем коммуникации. Таким образом, проектировщики и строители смогли учесть все нюансы и заблаговременно устранить все потенциальные недочеты, - поделились в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Для снижения уровня шума вокруг школы предусмотрен специальный экран высотой три метра. В школе построены 2 спортивных, а также хореографический, оздоровительный и актовый залы. На территории оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута и велопарковки. Уже с 1 сентября в новом современном здании будут учиться 1,2 тысячи школьников.

Напомним, в начале года родители школьников отстояли школу от объедения с гимназией №2. Документы об реорганизации приносили в редакцию читатели.

ИСТОЧНИК KP.RU