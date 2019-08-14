Чемпион России расскажет про экстрим-шоу в День города в Екатеринбурге
«Фишки» зрелищного шоу осудим в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»
Фото: предоставлено сайтом RedBull
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В День города в Историческом сквере в Екатеринбурге горожанам презентуют зрелищное мотошоу. Мероприятие посетят десятки тысяч человек.
О том, что увидят зрители, и на какие трюки готовы профессионалы, в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» расскажет специальный гость экстрим-шоу, звезда команды RedBull, чемпион России по эндуро Алексей Колесников.
Слушайте в эфире на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» 15 августа в 17 часов после небольшого выпуска новостей на 92.3 fm.
ИСТОЧНИК KP.RU