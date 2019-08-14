«Во всем виноваты мухи»: привезти фрукты и цветы из-за границы станет сложнее

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-14T16:52:36+03:00

За зеленой линией таможенного контроля в аэропорту Кольцово лишние продукты у вас заберут, а их утилизация будет проводиться за ваш счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Если вы привыкли радовать себя и своих близких большим количеством необычных фруктов, то уже 19 августа этого года вы не сможете ввезти в багаже и ручной клади более 5 кг фруктов и трех букетов живых цветов (в каждом из них может быть не более 15 цветков). Продукты и цветы будут отслеживать на сканере-рентгене и определять их количество.

При желании провезти большее количество заграничных продуктов нужно будет заранее оформить фитосанитарные сертификатыФото: Алексей БУЛАТОВ

За зеленой линией таможенного контроля в аэропорту Кольцово лишние продукты у вас заберут, а их утилизация будет проводиться за ваш счет. Однако у вас есть возможность избавиться от них еще в зоне выдачи багажа, где будут стоять специальные урны. В них вы сможете утилизировать лишний провиант за счет государства.

Размер штрафов станет известен, когда изменения вступят в силу 19 августа 2019 года на всей территории РФФото: Алексей БУЛАТОВ

- В полную процедуру утилизации входит: обработка продуктов хлором, вывоз продукции компанией ЭкоЛан и ее сжигание. Это стало необходимо в связи с частым появлением вредных и опасных для здоровья человека насекомых (фруктовая Муха, Муха-горбатка), которых туристы привозят с собой в продуктах питания и цветах,- объясняет Юлия Лепинских, государственный инспектор Россельхознадзора по Свердловской области.

При желании провезти большее количество заграничных продуктов нужно будет заранее оформить фитосанитарные сертификаты. Получить их получится только в стране, где вы приобретаете товар.

С 19 августа этого года вы не сможете ввезти в багаже и ручной клади более 5 кг фруктов и трех букетов живых цветовФото: Алексей БУЛАТОВ

- Если произошло превышение, и вы не можете предоставить специальный сертификат на ввоз, то вам будет выписан административный штраф и подана декларация, - объясняет Сергей Боровик, заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский).

Продукты и цветы будут отслеживать на сканере-рентгене и определять их количествоФото: Алексей БУЛАТОВ

Размер штрафов станет известен, когда изменения вступят в силу 19 августа 2019 года на всей территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU