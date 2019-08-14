2019-08-14T15:54:51+03:00
Экономика

Клиенты УБРиР могут получить тройную выгоду по новым вкладам

Продукт «Вклад в будущее» и вклад «Инвестиционный» дают возможность начисления до 7,7% годовых
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Доходность классических вкладов постепенно снижается, поэтому многие клиенты находятся в поиске альтернативных инструментов по накоплениюДоходность классических вкладов постепенно снижается, поэтому многие клиенты находятся в поиске альтернативных инструментов по накоплениюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности частных клиентов по увеличению личного дохода. Теперь в продуктовой линейке банка появились два новых вклада, которые оформляются вместе с полисом по накопительному или инвестиционному страхованию жизни.

Согласно условиям продукта «Вклад в будущее», минимальная сумма открытия — 50 тысяч рублей. Вклад открывается на 180 дней, ставка 7,7% годовых действует в течение всего срока. Капитализация процентов производится каждые 30 дней и по желанию клиента может зачисляться либо на вклад, либо карточный счет. Обязательным условием является наличие у клиента полиса накопительного страхования жизни (НСЖ), который оформляется в один день со вкладом.

Вклад «Инвестиционный» открывается при наличии полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей, срок — 180 дней. Ставка на весь срок вклада — 7,2% годовых, при этом есть опция капитализации — проценты начисляются каждые 30 дней на счет вклада или карточный счет по выбору клиента.

- Сейчас многие частные клиенты находятся в поиске альтернативных инструментов по накоплению, поскольку доходность классических вкладов постепенно снижается, — отметил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — Проанализировав рынок, мы решили предложить нашим клиентам финансовое решение, которое позволит получить тройную выгоду: ставку по вкладу до 7,7% годовых, доход по программам страхования и получение по ним налогового вычета.

Открыть новые вклады можно только в отделениях УБРиР. Подробные условия по вкладам можно узнать на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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