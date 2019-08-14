После салюта в День города екатеринбуржцев развезут домой 60 автобусов
После салюта 17 августа екатеринбуржцев развезут домой 60 автобусов. Ждать горожан после празднования Дня города будет транспорт:
-на улице 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Радищева маршруты №: 23, 50, 54, 57, 57а, 76;
-на улице Бориса Ельцина, от Театра драмы до ул. Челюскинцев маршруты №: 57а, 57;
-на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета маршруты №: 1, 5, 10, 28, 32, 45, 60, 61;
-на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской маршруты №: 21, 24, 28, 61
-возле УрФУ - остановка УрФУ маршруты №:18, 50, 54
-на остановке Краснолесья маршрут № 54.
Кроме того изменятся маршруты 11-ти автобусов.
Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»
Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»
Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»
Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»
ИСТОЧНИК KP.RU