СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-14T15:50:16+03:00

После салюта в День города екатеринбуржцев развезут домой 60 автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспорт будет ходить до часу ночи

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После салюта 17 августа екатеринбуржцев развезут домой 60 автобусов. Ждать горожан после празднования Дня города будет транспорт:

-на улице 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Радищева маршруты №: 23, 50, 54, 57, 57а, 76;

-на улице Бориса Ельцина, от Театра драмы до ул. Челюскинцев маршруты №: 57а, 57;

-на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета маршруты №: 1, 5, 10, 28, 32, 45, 60, 61;

-на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской маршруты №: 21, 24, 28, 61

-возле УрФУ - остановка УрФУ маршруты №:18, 50, 54

-на остановке Краснолесья маршрут № 54.

Кроме того изменятся маршруты 11-ти автобусов.

Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»

Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»

Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»

Фото: скриншот ЕМУП «Гортранс»

ИСТОЧНИК KP.RU