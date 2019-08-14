В Екатеринбурге пересмотрят процедуры общественных обсуждений и публичных слушаний

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-14T15:08:19+03:00

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Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина примет участие в заседании Общественного совета парламента 15 августа, на котором будет рассматриваться вопрос подготовки законодательной инициативы о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, касающихся проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры и градостроительства.

Данная тема приобрела особую актуальность после массовых выступлений граждан против застройки парков и скверов в различных регионах Российской Федерации. Общественная палата Свердловской области провела общественные слушания по вопросу недостатков сложившейся практики проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства и архитектуры. В результате выработаны предложения к Законодательному Собранию региона о подготовке законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации, а также рекомендации администрации Екатеринбурга о повышении уровня информированности граждан о дате, времени и предмете слушаний.

- В Свердловской области и в Екатеринбурге, в частности, зрелое гражданское общество. Мы считаем достоинством нашего региона активную позицию граждан по вопросам общественной жизни, к которым, безусловно, относится градостроительство и архитектура. Вместе с тем подготовка качественной законодательной инициативы о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации требует очень серьезного подхода. Мы обсудим с Общественным советом Законодательного Собрания данный вопрос, я вижу решение в создании профильной рабочей группы, куда бы вошли депутаты Законодательного Собрания, руководители исполнительных органов власти, эксперты Уральского института регионального законодательства, представители гражданского общества, – отметила Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU