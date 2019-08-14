В Екатеринбурге за 73 миллиона рублей продают архитектурный памятник «дом-улитку»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-14T14:50:22+03:00

Еще в прошлом году его внесли в реестр культурного наследия

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на улице Малышева, 2е за 73 миллиона рублей продают «дом-улитку», который в прошлом году внесли в реестр культурного наследия. Объявление разместили на сайте недвижимости N1.RU.

- Он идеально подойдет для размещения гостиницы, хостела, офиса большой компании или детского центра, - указано в описании. – Планировка выполнена в формате кабинетной нарезки, на этажах и в комнатах выполнен ремонт. У дома есть небольшая парковка, закрытая охраняемая территория и собственный двор.

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Фото: сайт недвижимости N1.RU

Отмечается также, что высота потолков составляет 3,2 метра. Здание располагается недалеко от ТЦ «Алатырь». Напомним, что «дом-улитка» был построен в 1934 году, в эпоху конструктивизма. Раньше в нем располагался садик для детей, чьи родители трудились в Городке юстиции. А во время Великой Отечественной войны в здании располагалась санчасть.

ИСТОЧНИК KP.RU