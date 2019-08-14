Отличный подарок: на День города в Екатеринбург вернется лето

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-14T14:34:36+03:00

Суббота станет самым летним днем с начала этой недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что температура прогреется до +27

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В Екатеринбург на День города придет жара – 17 августа обещают тепло и небольшой дождь.

- Так, в субботу ночью температура воздуха составит +15…+17. Днем столбики термометра поднимется до +25…+27, - сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.

В этот день ожидается переменная облачность, днем небольшой дождик. Отметим, что суббота станет самым теплым днем с начала недели.

ИСТОЧНИК KP.RU