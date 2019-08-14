Отличный подарок: на День города в Екатеринбург вернется лето
Ожидается, что температура прогреется до +27
Суббота станет самым летним днем с начала этой неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбург на День города придет жара – 17 августа обещают тепло и небольшой дождь.
- Так, в субботу ночью температура воздуха составит +15…+17. Днем столбики термометра поднимется до +25…+27, - сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.
В этот день ожидается переменная облачность, днем небольшой дождик. Отметим, что суббота станет самым теплым днем с начала недели.
ИСТОЧНИК KP.RU