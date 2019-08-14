2019-08-14T14:34:36+03:00
Общество

Отличный подарок: на День города в Екатеринбург вернется лето

Ожидается, что температура прогреется до +27
Мария Трапезникова
Поделиться:
Суббота станет самым летним днем с начала этой неделиСуббота станет самым летним днем с начала этой неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбург на День города придет жара – 17 августа обещают тепло и небольшой дождь.

- Так, в субботу ночью температура воздуха составит +15…+17. Днем столбики термометра поднимется до +25…+27, - сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.

В этот день ожидается переменная облачность, днем небольшой дождик. Отметим, что суббота станет самым теплым днем с начала недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге на диспансеризацию теперь записывают через интернет
В Екатеринбурге открыли школу, построенную по уникальным технологиям
Чемпион России расскажет про экстрим-шоу в День города в Екатеринбурге
«Во всем виноваты мухи»: привезти фрукты и цветы из-за границы станет сложнее
В Свердловской области на Оленьих ручьях закрыли детский палаточный лагерь
Клиенты УБРиР могут получить тройную выгоду по новым вкладам
После салюта в День города екатеринбуржцев развезут домой 60 автобусов
«По полтиннику штука»: В интернете продают поддельные билеты Анны Нетребко
В Екатеринбурге пересмотрят процедуры общественных обсуждений и публичных слушаний
В Екатеринбурге за 73 миллиона рублей продают архитектурный памятник «дом-улитку»
На мужчину, укравшего в Кольцово спасательный жилет, завели уголовное дело
В Екатеринбурге обсудят, как не допустить новых «храмовых» протестов
«Танцевала с голым торсом на дороге»: в Екатеринбурге женщину два раза переехала машина
С августа на Урале под колеса машин попали 12 велосипедистов: как не угодить в больницу