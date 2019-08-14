На мужчину, укравшего в Кольцово спасательный жилет, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-14T14:24:56+03:00

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Сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцов» возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Республики Татарстан, который украл спасательный жилет.

- Проверка показала, что жилет похищен с борта воздушного судна, который прилетел в Екатеринбург из Томска. Выйдя на улицу, 35-летний житель села Шура вернулся в аэропорт и снова прошел досмотр, в ходе которого жилет и был обнаружен в его багаже. Авиакомпания оценила стоимость жилета в 4100 рублей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

На вопрос, зачем мужчина взял жилет с собой, он ответить не мог. Сейчас на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU