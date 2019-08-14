2019-08-14T13:54:02+03:00
Общество

С августа на Урале под колеса машин попали 12 велосипедистов: как не угодить в больницу

Половина из них были виновниками ДТП
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Только с начала августа в Свердловской области пострадали 12 велосипедистов. К таким выводам пришли сотрудники ГИБДД по региону. В половине случаев ДТП произошли из-за невнимательности самих владельцев двухколесного транспорта. В этом году велосипедисты стали виновниками 32 аварий.

- Так, накануне вечером, в Екатеринбурге 14-летний велосипедист попал под колеса автомобиля Toyota. Водитель допустил наезд на мальчика, который неожиданно выехал на регулируемый пешеходный переход на «красный», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – После аварии мальчик был с серьезными травмами и переломами доставлен в ДГКБ №9.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция напоминает о правилах ПДД для велосипедистов:

- они обязаны двигаться по велодорожкам, по краю проезжей части или обочине;

- велосипедисты младше 7 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;

- велосипедисты от 7 до 14 лет могут ездить по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;

- На регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны подчиняться сигналам светофоров или регулировщиков;

- На нерегулируемых пешеходных переходах велосипедисты, как и все прочие водители, должны уступать дорогу пешеходам;

- Переезжать пешеходный переход на велосипеде категорически запрещено;

- Соблюдать ПДД и использовать средства защиты.

За нарушение велосипедисту грозит штраф в размере 800 рублей. Если в этот момент он находился в нетрезвом состоянии, то ему грозит штраф от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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